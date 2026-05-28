El proyecto Visión acerca a la población general el valor social del medicamento

Madrid, 28 de mayo de 2026. La innovación farmacéutica como motor de salud y bienestar social. Es el eje del proyecto VISION, una colección de nueve cuadernos impulsados por Johnson & Johnson con la colaboración de Healthy Numbers, cuyo objetivo es mostrar distintas perspectivas sobre el valor social del medicamento. Uno de los aspectos destacados es cómo la innovación ha ayudado a afrontar necesidades no cubiertas y ofrecer esperanzas en el tratamiento de muchas patologías. El medicamento es fruto de un largo viaje. El final es la mejora de la salud de las personas, pero también constituye un bien social que contribuye al desarrollo económico y social. https://www.jnjcontigo.es/es-es/vision