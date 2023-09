El PSC afirma que la reunión Díaz-Puigdemont es "iniciativa de Sumar y no compromete" al socialismo

La portavoz del PSC, Èila Tortolero, ha declarado que la reunión de hoy lunes en Bruselas entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont se trata de ''una iniciativa de Sumar y no compromete para nada al PSC ni a los socialistas''.En rueda de prensa, ha asegurado que su formación "trabaja más que explica", ha apelado a la discreción de las negociaciones y ha recordado que ahora es el momento de la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del 26 y 27 de septiembre."Es momento de que Feijóo vaya a la investidura. Respetemos los tempos", ha dicho Tortolero, pese a que Feijóo por el momento no cuenta con apoyos suficientes para convertirse en presidente del Gobierno --tiene garantizados los votos de Vox, CC y UPN--. Preguntada por si los socialistas no descartan reunirse con Puigdemont, ha respondido que "hay que ser muy discretos con las negociaciones" y ha insistido en que los socialistas trabaja para cumplir el resultado de las elecciones del 23J, que ha dicho que pasa por investir al líder de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. (Fuente: PSC)