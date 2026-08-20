Psicóloga destaca que la información veraz es clave para gestionar el miedo tras los terremotos

Madrid, 20 de agosto de 2026. Ante las réplicas que se están generando en Granada, la psicóloga de emergencias Mónica Pereira ha explicado que "en una situación en que la vida está en peligro, lo coherente es que busquemos protegernos" y ha explicado que los síntomas de ansiedad y miedo que experimentan las personas afectadas por los terremotos en Granada son "absolutamente normales" porque "nuestro cerebro intenta buscar lugares seguros y entornos seguros para sobrevivir". Pereira ha subrayado en una entrevista con Europa Press Televisión que "fundamentalmente con información" se puede sobrellevar el miedo generado por las continuas réplicas sísmicas, ya que "mi cerebro necesita tener sensación de que el peligro ha desaparecido". La experta ha insistido en que "desde la psicología intentamos darles esas sensaciones ese entorno de seguridad y de calma para que puedan bajar de la percepción de peligro a una percepción de seguridad", especialmente considerando que muchos granadinos han visto por televisión terremotos más devastadores en otros países.