Psicóloga dice que la ansiedad "se propaga más rápido que el hantavirus" ante la incertidumbre

Madrid, 9 de mayo de 2026. El Gobierno ha pedido evitar la "desinformación" y el "alarmismo" por la llegada al puerto de Granadilla (Tenerife) del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, y ha asegurado que el riesgo de contagio para la población "es bajo". La psicóloga de emergencias del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Lourdes Fernández, ha alertado de que "la ansiedad y la incertidumbre se propagan casi más rápidamente incluso que una enfermedad, que un riesgo biológico de este estilo", en referencia a la situación actual de nerviosismo e incertidumbre que experimenta la población. Fernández ha explicado que se ha activado "la memoria emocional colectiva" tras la pandemia de COVID-19, ya que "todos recordamos la crisis del COVID y por tanto ahora simplemente oír hablar de contagios, aislamiento y confinamiento nos activa y hay una incertidumbre alta". Esta reactivación de traumas anteriores se ve agravada, según ha señalado, por la "información confusa que puede llegar desde diferentes sitios y no contrastada" y por las redes sociales, en un contexto donde "hay una crisis de confianza en lo que se nos dice".