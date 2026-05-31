Psicóloga recomienda afrontar la PAU examen a examen y controlar la ansiedad

Madrid, 31 de mayo de 2026. La doctora en Psicología Silvia Álava ha recomendado a los estudiantes que afronten la selectividad que comienza la próxima semana "examen a examen" evitando pensar en la totalidad de pruebas que deben realizar en los próximos días. Ha señalado que es normal experimentar nervios ante esta etapa importante, pero ha advertido de que "lo que es cierto es que lo que necesitamos es no bloquearnos" y ha explicado que "si tenemos la activación un poquito alta, eso nos puede ayudar a estar en alerta". La experta ha recomendado cambiar el diálogo interno negativo por uno objetivo, sugiriendo frases como "lo voy a hacer lo mejor posible, lo voy a hacer como lo he estudiado". Para controlar la ansiedad durante los exámenes, Álava ha propuesto técnicas como la respiración diafragmática.