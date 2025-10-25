Psicólogo advierte que el cambio de hora afecta al ritmo de vida

Como cada otoño llega el esperado cambio en los relojes para adaptarnos al horario de invierno. Esta alteración de una hora se extenderá hasta el mes de marzo, con la llegada de la primavera. Los psicólogos advierten que estos cambios de hora afectan a nuestro ritmo de vida pero tan solo durante unos días. El psicólogo Valentín Martínez-Otero, ha asegurado que el cambio de hora "afecta de alguna manera al ritmo de nuestra vida cotidiana, a la dimensión social, y también se produce un desajuste de carácter psicobiológico". No obstante, ha precisado que "transcurrida una semana aproximadamente, la mayor parte de las personas se acomodan sin más problemas".