Psicólogo advierte del riesgo de "la hipervigilancia" en contextos como el del hantavirus

Madrid, 11 de mayo de 2026. El psicólogo Jesús Linares ha advertido de las emociones que se pueden generar cuando aparecen crisis sanitarias como la del hantavirus. "El problema está cuando el miedo se desproporcionaliza y empezamos a consumir compulsivamente noticias, yendo a espacios de información que no son los oficiales y estamos consumiendo constantemente esa información. Al final vas a generar ese malestar en ti y entras en un círculo vicioso de hipervigilancia incluso corporal, que probablemente no tenga nada que ver con algo relacionado al virus", ha asegurado.