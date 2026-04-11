PSN y UGT homenajean a trabajadores municipales de Pamplona fusilados en 1936

Pamplona, 11 de abril de 2026. El Partido Socialista de Navarra y el sindicato UGT en la Comunidad foral han celebrado este sábado el tradicional homenaje a los concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona asesinados tras el golpe de Estado de 1936. Un acto que ha contado con la participación de la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, así como la secretaria de Organización del partido, Esther Iso; la portavoz en el Consistorio pamplonés, Marina Curiel; y el secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos. Entre los asistentes se encontraba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, entre otros representantes socialistas. (Fuente: Gobierno de Navarra)