La caída del PSOE en las elecciones andaluzas ha centrado hoy la actualidad política. Y no solo los de Pedro Sánchez han estado en boca de la oposición, si no que también han estado en boca de los suyos. Desde Ferraz no han renunciado a gobernar Andalucía pero han abierto la puerta a que Susana Díaz se vaya. Aún así la todavía presidenta de la Junta de Andalucía cree que puede seguir liderando su partido.