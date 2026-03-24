PSOE apoyará en el Congreso trasponer la directiva que reclama Junts

Madrid, 24 de marzo de 2026. El PSOE tiene previsto apoyar esta semana en el Pleno del Congreso varios puntos de una iniciativa de Junts para rebajar impuestos a trabajadores y pequeñas empresas, entre ellos el que insta al Gobierno a aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que los de Carles Puigdemont han pedido al Gobierno a cambio de votar a favor este jueves del decreto ley de medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo. (Fuente: Congreso)