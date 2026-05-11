El PSOE celebrará un Comité Federal el 27 de junio en Madrid para preparar las autonómicas

Madrid, 11 de mayo de 2026. El PSOE celebrará un Comité Federal --máximo órgano del partido entre Congresos-- el 27 de junio en Madrid para preparar el calendario de candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2027. De este modo los socialistas pondrán en marcha el proceso de elecciones primarias en cada una de sus federaciones, según ha señalado la portavoz del partido, Montse Mínguez, este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, después de la reunión de la Ejecutiva Federal. (Fuente: PSOE)