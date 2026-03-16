PSOE ironiza acerca de propuestas del PP sobre la carrera profesional y el concierto social

Toledo, 16 de marzo de 2026. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha ironizado sobre la carta que el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, le ha enviado al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, para pedirle su apoyo a las enmiendas 'populares' a la Ley de Acompañamiento para garantizar la carrera profesional sanitaria y reforzar el concierto social. "Imagino que el PP habrá mandado una carta porque le dejará Tellado", ha bromeado. (Fuente: PSOE C-LM)