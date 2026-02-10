El PSOE muestra opiniones diversas ante las declaraciones de Felipe González

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado este martes al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura. El expresidente ha considerado que este mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales, en las que votará en blanco. Ante estas declaraciones, el PSOE se ha manifestado. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado que "desde hace mucho tiempo" el expresidente ya no es referencia para los socialistas. Mientras que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha tratado de quitar importancia a las críticas afirmando que su voz es "una más" dentro del PSOE.(Fuente: Congreso/PSOE/DPA/Europa Press)