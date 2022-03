PSOE pedirá a la Mesa que reconsidere su rechazo a la comisión de contratos

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid pedirá a la Mesa de la Asamblea que reconsidere su rechazo a la Comisión de Investigación para analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 registrada por los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos). El portavoz del PSOE, Juan Lobato, no entiende por qué el PP tiene "tanto miedo a que se estudie lo sucedido si tan seguros están de las versiones que han dado". Por ello, van a presentar un amparo a la Mesa de la Asamblea, ya que no entiende que "se paralice" por parte del PP alegando que no tiene que ver con materia autonómica. (Fuente: PSOE)