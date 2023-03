El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy martes, durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que el Partido Socialista se personará en la causa como acusación popular en el llamado 'caso Mediador', dado que los servicios jurídicos del Ejecutivo han evacuado un informe respecto a este caso que concluye que, al no producirse hasta este momento daños a las arcas públicas, el Gobierno de Canarias no puede personarse como acusación particular.