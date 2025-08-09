PSOE-A rechaza "venderse por un cargo" para la renovación del Defensor del Pueblo

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha advertido de que su formación no se va a "vender por un cargo" a cambio de pactar con el PP-A el relevo del titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un nombramiento que, en su opinión, el Grupo Popular "prefiere pactar con Vox".A finales del pasado mes de junio, el Grupo Popular anunció que proponía a Rosario García Palacios como candidata a sustituir a Jesús Maeztu como Defensora del Pueblo Andaluz, si bien la elección de dicho cargo requiere de una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno del Parlamento que el PP-A no reúne por sí solo en esta legislatura pese a contar con mayoría absoluta, y que podría alcanzar sumando sus 58 diputados con los 30 del PSOE-A o los 14 de Vox.En este contexto, y en una entrevista concedida a Europa Press, María Márquez ha explicado que el PSOE-A mantenía "una negociación abierta" con el PP-A para la renovación del Defensor del Pueblo --teniendo en cuenta que el mandato de Jesús Maeztu expiró en septiembre del año pasado y desde entonces se mantiene en funciones--, desde la premisa de que dicha institución "merece el suficiente respeto" como para alejarla "de la crispación política y para llegar a un acuerdo entre el PSOE y el PP", ha añadido.(Fuente: PSOE-A)