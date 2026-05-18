PSOE-A reivindica la pérdida de mayoría absoluta de Moreno y descarta abstenerse

Sevilla, 18 de mayo de 2026. El secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, ha reivindicado este lunes que ha cumplido el "objetivo" que se había marcado ante las elecciones andaluzas de este pasado domingo, 17 de mayo, de lograr que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya perdido la mayoría absoluta que conquistó en junio de 2022, y ha descartado abstenerse en una votación para la investidura del dirigente 'popular', para que así éste no tuviera que pactar con Vox para lograr su apoyo en esta tesitura.