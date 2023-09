El PSOE replica a Guerra y González que son ellos los "desleales"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha replicado este jueves a sus exdirigentes Felipe González y Alfonso Guerra que son ellos los "desleales", y no Pedro Sánchez, por no respetar las resoluciones aprobadas por mayoría en los congresos del partido. En los pasillos del Congreso, el 'numero tres' del PSOE ha sido preguntado por esas declaraciones del expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra tachando a Sánchez de "desleal" y de "disidente" por negociar una amnistía para los independentistas que participaron en el procés para el referéndum de octubre de 2017. "Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? --ha contestado Cerdán--. Yo creo que en el 2016 hubo una decisión de los militantes, que fue refrendada en el 39 y el 40 Congreso del PSOE, y esa es la voluntad y la palabra del Partido Socialista".(Fuente: Congreso)