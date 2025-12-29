PSOE-A ve el 2025 un "año perdido" para Andalucía y a Moreno "agotado y dedicado a confrontar"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado este lunes que el 2025 que está a punto de concluir ha sido "un año perdido para Andalucía", con un presidente de la Junta --Juanma Moreno (PP-A)--, "sin ambición, agotado", y que a "lo único" que se dedica es a la "confrontación constante con el Gobierno de España" y, especialmente, con su presidente y vicepresidenta primera, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, respectivamente.Así lo ha trasladado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a modo de balance del 2025 que ahora termina, ha señalado que ha sido "un año perdido para Andalucía", y en esa línea ha comentado que no recuerda unos Presupuestos como los recién aprobados en la Cámara autonómica para el próximo 2026 que hayan pasado sin tanta "pena ni gloria" como éstos, pese a que "debería haber sido la ley más importante que entra en el Parlamento".(Fuente: PSOE-A)