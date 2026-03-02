La psoriasis pustulosa generalizada provoca un grave impacto en la vida de los pacientes

Madrid, 2 de marzo de 2026. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, LEO Pharma ha organizado un encuentro con expertos para abordar la psoriasis pustulosa generalizada, una enfermedad rara cutánea con una elevada carga clínica y económica, cuya aparición es más frecuente en la edad adulta. La gravedad de esta enfermedad se extiende a complicaciones extracutáneas potencialmente graves que pueden requerir hospitalización. Los expertos reclaman la necesidad de contar con herramientas que favorezcan el diagnóstico precoz de estas enfermedades raras. Más allá de lo físico, esta patología provoca un grave impacto emocional en quienes la padecen y en su entorno, al ver mermada su calidad de vida en todos los ámbitos. Con este encuentro, LEO Pharma reafirma su compromiso con la investigación dermatológica para transformar el abordaje de enfermedades raras de la piel y mejorar el bienestar de los pacientes.