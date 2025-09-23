PSPV y Compromís acusan a Mazón de "insultar" a las víctimas en el Debate

Los síndics de PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, han acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "insultar" a las víctimas y han afirmado que el portavoz adjunto del PP, Salvador Aguilella, cuando se han levantado las asociaciones, ha dicho que "son las 14 horas y se van a comer". Según Muñoz, "por el tiempo en el que ha ocurrido (esta expresión) la sensación ha sido que ha sido para las víctimas, él deberá aclararlo si es lo contrario, pero es una persona que nos tiene acostumbrados a este tipo de comentarios desafortunados".