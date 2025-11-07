El PSPV espera "muy poco" de la comparecencia de Mazón en la comisión de les Corts

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha señalado este viernes que esperan "muy poco" de la próxima comparecencia de Carlos Mazón el 11 de noviembre en les Corts Valencianes en la comisión de investigación sobre la dana. "Va a hacer lo que lleva haciendo desde el 29 de octubre que es mentir, probablemente cambiar de versión, y seguir echando tinta contra el gobierno de España a base de mentiras, pero además echando basura sobre las víctimas", ha asegurado Muñoz.(Fuente: Imágenes Cedidas)