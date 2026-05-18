El PSPV no ve extrapolable el resultado de Andalucía a la Comunitat Valenciana

Valencia, 18 de mayo de 2026. El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, no ve extrapolable el resultado del PSOE en Andalucía a la Comunitat Valenciana y ha defendido la apuesta por Diana Morant como candidata a la Presidencia de la Generalitat y a la vez ministra del Gobierno de España. De hecho, ha considerado "positivo" este doble cargo porque le permite "estar en los problemas de los valencianos escuchándolos y generando una alternativa". "No soy de los que creen que las extrapolaciones son válidas", ha remarcado.