PSPV-PSOE señala que el diputado del PP se "extralimitó" para llegar a una "presión inasumible"

Valencia, 21 de abril de 2026. El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, indicaba que el diputado del PP, César Sánchez, se "extralimitó" para intentar llegar a una "presión inasumible" al compareciente, el jefe de la AEMET, José Ángel Núñez, en la comisión de la dana en el Congreso de Diputados, tras la expulsión por parte de la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, por tres llamadas al orden. Muñoz ha señalado que PP y Vox "han puesto trabas para que salga a luz la verdad" y ha incidido en que es una "estrategia que la vimos con las víctimas de la dana": "Fue una actitud beligerante".