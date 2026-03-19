Puente afea al PP pedir ya conexión directa por AVE a Málaga

Madrid, 19 de marzo de 2026. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que se están empleando "todos los medios posibles" en las obras para recuperar la conexión directa por alta velocidad de Málaga con el resto de España, tras colapsar un muro en la localidad de Álora; y ha criticado la actitud "infantil" y la "pataleta" del PP ante esta situación. "No podemos meter más máquinas en ese talud ni podemos meter más trabajadores, ni podemos trabajar más horas", ha dicho. (Fuente: Óscar Puente)