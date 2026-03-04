Puente anuncia 1.350 millones para modernizar C-5 de Cercanías de Madrid

Madrid, 4 de marzo de 2026. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles una "inversión histórica" de 1.350 millones de euros para la renovación y modernización completa de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid, que conecta Móstoles y Humanes, unos trabajos que se prolongarán previsiblemente hasta 2031 y que conllevarán cortes en el servicio durante los meses de verano de 2027 y 2028, una vez finalizadas ya las obras de soterramiento de la A-5.