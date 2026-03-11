Puente califica de "inaceptable" la posición del Ayuntamiento de Valencia respecto a Renfe

Madrid, 11 de marzo de 2026. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "inaceptable" y "absolutamente impresentable" la posición del Ayuntamiento de Valencia respecto a la polémica decisión sobre la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte durante las 'mascletaes' de los días grandes de Fallas. "Yo no he visto un caso de deslealtad política como este en mi vida", ha afirmado Puente, quien ha asegurado que "el Ayuntamiento quería que se adoptara una determinada medida, que quien tenía que adoptarla no quería hacerlo y se vio obligado por la petición y por razones de seguridad basadas en informes técnicos". (Fuente: Óscar Puente)