Puente denuncia la "quiebra" del pacto de la Transición

Madrid, 21 de mayo de 2026. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado este jueves la "quiebra" del pacto de la Transición, señalando como principal culpable a la derecha, y ha reivindicado al PSOE como el "sostén" de la monarquía. El ministro, que ha acudido al coloquio 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua en el Ateneo de Madrid y al que también han acudido el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, ha expresado que "el problema democrático de España es que el pacto de la Transición se ha quebrado y lo ha quebrado fundamentalmente la derecha".