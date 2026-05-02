Puente de mayo "peor que el año pasado" en Santander en hoteles y hostelería

Santander, 2 de mayo de 2026. El puente de mayo de 2026 está siendo "pero que el del año pasado", con "mucha cancelación de última hora" y una ocupación hotelera que "no llega al 80%", según ha explicado Eduardo Lamadrid de Pablo, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria en declaraciones a Europa Press. La previsión meteorológica y un puente de sólo tres días pueden haber condicionado los planes de muchos visitantes para este puente de mayo en Cantabria. Pese a estos datos el centro de Santander se presentaba repleto de viandantes, con muchos turistas y aparcamientos públicos completos en la mañana de este sábado.