Puente reivindica la "cercanía de alcalde" de Martínez frente a Mañueco

Valladolid, 13 de marzo de 2026. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado este viernes en Valladolid el "modelo de la cercanía, de la proximidad, de alcalde" del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, frente al representante del PP y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que "engañó" a la ciudad de Valladolid al "quitarse de encima" al actual alcalde de la capital vallisoletana Jesús Julio Carnero. (Fuente: PSOE)