Puente resalta el patrimonio de obra pública en España: “Es una potencia”

Valencia, 10 de abril de 2026. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha resaltado el patrimonio de obra pública en España señalando que es una potencia en patrimonio. Puente ha destacado que las obras públicas hacen posible "todo": "España se ha construido con kilómetros que unieron lugares y que construyeron nuestro país". Además, el ministro ha hecho énfasis en que España posee uno de los patrimonios "más ricos, más diversos y más extensos del mundo" en el Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil celebrado en Alicante.