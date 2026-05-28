Puente ve a Zapatero como un "particular" sin obligaciones de cargo público

Madrid, 28 de mayo de 2026. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha quejado este jueves de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero esté siendo sometido a una investigación por entre otros delitos un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la que parece que se "prescinde" de que es un "ciudadano particular" sin las "obligaciones de un cargo público" que se dedica "más o menos a los mismo que el resto de expresidentes". (Fuente: Congreso)