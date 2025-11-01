La puesta a punto del cementerio de Sedaví tras la dana: 2.500 lápidas se limpiaron, una a una

La dana del 29 de octubre dejó un balance de 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia en un goteo de fallecidos que iban siendo localizados y que necesitaban de un lugar de descanso final, aunque algunos cementerios resultaron con graves daños por la riada. Un año después, los camposantos están en vías de la completa reparación o bien ya preparados para honrar a los difuntos en el día de Todos los Santos. Uno de los casos más relevantes es el del cementerio de Sedaví, que tiene la catalogación de Bien de Relevancia Local. Su ubicación en la parte baja de la localidad le hizo llegar a estar cubierto, en una gran parte, bajo tres metros de agua. Dos coches acabaron en su interior, la ermita quedó destrozada y cuatro operarios estuvieron hasta el mes de abril limpiando "con todo el cariño", una a una, 2.500 lápidas.