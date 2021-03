Puig asegura que no será "disruptiva" la flexibilización de restricciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha señalado que de momento el Consell no se plantea imponer nuevas restricciones a la movilidad para Fallas y Pascua aunque ha adelantado que la flexibilización de las medidas actuales no será "disruptiva" y que habrá restricciones que se mantendrán. "Estamos en situación no de retroceder, sino de poder interpretar el momento y si se puede producir algún tipo de flexibilización", ha asegurado Puig quien ha pedido "no frivolizar y especular" al respecto.