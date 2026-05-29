Puig celebra su Junta General de Accionistas tras un resultado récord en 2025

Barcelona, 29 de mayo de 2026. Puig ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en la que se han aprobado todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, como las cuentas anuales, el informe de gestión de 2025 y la distribución de un dividendo total de 0,42159 por acción. La compañía alcanzó en 2025 unas ventas netas de 5.042M, un 7,8% más en términos comparables. El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha destacado la sólida ejecución del plan estratégico y ha asegurado que la compañía está más fuerte que nunca. Durante la Junta, el Presidente Ejecutivo de Puig también se ha referido al futuro de la compañía tras las recientes conversaciones estratégicas con otros grupos de belleza y lujo. También ha hecho hincapié en la capacidad de Puig para atraer a fundadores y hacer crecer a sus marcas, incluso después de que se retiren o decidan iniciar otros caminos. Durante la Junta General, José Manuel Albesa, que se ha dirigido por primera vez a los accionistas como CEO de Puig, ha reiterado la expectativa de la compañía de seguir creciendo por encima del mercado de belleza premium en 2026. Puig también ha anunciado hoy que celebrará su Capital Markets Day el próximo 28 de octubre en Madrid.