Puig defiende la "autonomía" de alcaldes del PSPV que no quieren aplicar tasa turística

El secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha indicado que la "inmensa mayoría" de alcaldes de la formación no quieren aplicar la tasa turística en este momento pero ha defendido que los consistorios tienen "capacidad de autonomía": "Las instituciones no pueden estar partidizadas y deben tomar sus propias decisiones". Así lo ha indicado Puig este martes en València, donde ha señalado que "no se trata de dar órdenes" a los consistorios sino que "la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas de este ámbito ideológico" consideran que "no es el momento" para la aplicación de la tasa.(Fuente: Generalitat)