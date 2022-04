Puig: "Los grandes retos del turismo no pasan por la tasa turística"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reiterado este miércoles que no es partidario de aplicar la tasa turística en la Comunitat Valenciana, si bien ha recalcado que es una iniciativa de los grupos parlamentarios, con la que se debe ser "respetuoso". En todo caso, ha considerado que "los grandes" retos del sector en la autonomía "no pasan" por este impuesto "ni para bien, ni para mal" ni en "si se aplica o no se aplica", sino en cómo se puede avanzar en el posicionamiento de la autonomía para adentrarse en nuevos mercados.(Fuente: Generalitat)