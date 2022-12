Puig: La ley quiere proteger a la mujer, si no cumple el objetivo se puede hacer alguna reforma"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha estado esta mañana en la VIII edición del Brindis del Cava de Requena, y ha hablado sobre la "ley del sí es sí". El 'president', se ha mostrado partidiario de que "si una ley no alcanza los objetivos se puede hacer algún tipo de reforma con total normalidad", además ha destacado que "lo importante es que la mujer esté protegida". "Una ley que es para favorecer a la sociedad no puede producir consecuencias que no son positivas", sentenciaba Puig