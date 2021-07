Puig: "Nadie va contra Madrid, pero no se puede estar mirando el ombligo"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, afirma que "nadie va contra Madrid, pero no se puede estar mirando el ombligo uno constantemente". Así lo ha declarado esta tarde tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este viernes en Salamanca. Puig incide en que no quiere que "haya privilegios fiscales en España y que el efecto capitalidad tiene que tener una contraprestación y esto no es ir contra Madrid. Hay que mirar el conjunto de España y no mirarse el ombligo. Cuando uno va por la carretera y todos los demás van hacia él, hay que ver quién está fuera del carril correcto. (Fuente: Generalitat)