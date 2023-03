Puig pide superar divisiones este 8M y pensar "en el gran objetivo, la igualdad"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado la violencia machista como "el peor y el más dañino" problema. "Mientras haya violencia de género, esta no será una sociedad decente", ha señalado Puig quien ha asegurado que el "terrorismo machista", es "el gran problema que hay que atajar en esta sociedad". Para ello, ha abogado por "superar las divisiones y pensar en el gran objetivo y causa común, la igualdad". "Puede haber diferencias, hay distintas maneras de pensar, pero eso no debe ocultar que hay una causa común, la igualdad. No tiene sentido que las mujeres tengan menos derechos efectivos que el hombre", ha resaltado. (Fuente: Generalitat)