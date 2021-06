Puig ve "no aconsejable" realizar viajes de fin de curso tras el brote

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que el brote de coronavirus de estudiantes en viajes de fin de curso en Mallorca afecta a varios institutos de la Comunitat Valenciana por lo que considera "no aconsejable" realizar en estos momentos este tipo de viajes con un segmento de población que "todavía no está vacunada" y que podría contagiar a otros ciudadanos que no están "definitivamente vacunados". Asimismo ha pedido que mañana se siga actuando con "prudencia" y ha recordado que el adiós a las mascarillas se hará "en circunstancias muy determinadas".(Fuente: Generalitat)