El expresidente de la Generalitat y líder del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha advertido este sábado de que la ley de amnistía no acabará con "la represión" del Estado. "La represión no ha acabado. Es que no se acabará tampoco, por más leyes que hagamos", ha dicho en alusión a la amnistía durante su discurso en el acto de constitución de la asamblea territorial del CdRep en Latour-Bas-Elne (Francia).