Puigdemont pide concentrar el voto en Junts y evitar que la abstención ayude a Illa

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha llamado este domingo a concentrar el voto en su candidatura y evitar así que la abstención y la división del independentismo pueda "ayudar" al candidato del PSC, Salvador Illa. "¿Sabéis qué hará la abstención? Ayudar a Illa a ser presidente. No hará nada más que eso. Igual que lo hará la división del independentismo. El reparto de votos", ha advertido en un mitin en Argelès-sur-Mer (Francia), al que se han desplazado más de 1.000 personas de las comarcas del Vallès Occidental y Oriental (Barcelona). Según Puigdemont, si no se concentra el voto en Junts+, que ha erigido como la única candidatura con posibilidades reales de ganar, "en el fondo serán votos que irán de alguna manera hacia el señor Illa". Sólo con esta fuerza que pueden dar los votos, ha añadido, podrán "negociar y tener cogido" al Estado y avanzar hacia la independencia definitiva de Catalunya. "O ponemos el país en manos de un tripartito con un presidente que irá a Madrid a recibir instrucciones, o ponemos Catalunya en manos de una fuerza liderada por un presidente que vaya a dar las instrucciones y plante cara cuando le digan 'no", ha reiterado, como dijo el sábado.(Fuente: Junts)