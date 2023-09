Puigdemont pide reconocer la "legitimidad" del independentismo, amnistía y garantías para negociar

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al Estado reconocer la "legitimidad" del independentismo, una amnistía a los encausados por el 'procés' y garantías de cumplimiento de los acuerdos para negociar sobre la investidura.En una conferencia desde Bruselas este martes, ha asegurado que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un "acuerdo histórico" con el objetivo de resolver el conflicto en Catavvvcvlunya que, a su juicio, se remonta a 1714.Aun así, Puigdemont ha advertido de que "solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O", y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. (Fuente: Junts per Catalunya)