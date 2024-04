Puigdemont a Sánchez e Illa "¡Esto no va del futuro del PSOE! ¿Qué se han creído?"

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha cargado este sábado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSC, Salvador Illa: "¡Esto no va del futuro del PSOE! ¿Qué se han creído?". "Va de nuestros hijos, de Pere, Joan, Miquel, Eva, Rosa y Montserrat. Son las personas por las que trabajamos. Es su futuro lo que está en juego, no el del señor Pedro Sánchez", ha exclamado en un mitin ante más de 700 personas en Argelès-sur-Mer (Francia), al que se han desplazado militantes y simpatizantes de las comarcas del Baix Llobregat y Barcelonès. Por eso, ha pedido pasar a la acción y concentrar los votos en Junts+, la única candidatura "capaz de plantar cara, capaz de resistir y de defender los intereses" de los catalanes, algo que critica que no hace Illa. Puigdemont ha dicho que él necesita ir a Madrid "a recibir instrucciones o dejarse enjabonar", como considera que ha hecho el candidato socialista al acudir este sábado al Consejo Federal del PSOE en apoyo a Sánchez, en vez de quedarse en Catalunya a hacer campaña. Tras asegurar que él nunca hará eso, ha lanzado una pregunta: "¿Queréis un presidente que vaya a recibir instrucciones a Madrid? ¿O queréis un presidente que vaya a Madrid a dar instrucciones?".(Fuente: Junts)