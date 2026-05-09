Putin conmemora el "heroísmo soviético" del Día de la Victoria

Moscú (Rusia), 9 de mayo de 2026. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abanderado el desfile que se celebra este sábado en Moscú para conmemorar el triunfo soviético contra los nazis en un Día de la Victoria marcado una vez más por la guerra de Ucrania y por su mensaje de aliento a las fuerzas rusas que participan en el conflicto, pero caracterizado también por el alto el fuego en vigor con Kiev y la ausencia de un despliegue de armamento pesado durante las conmemoraciones. (Fuente: Kremlin)