Las pymes españolas que venden en Amazon superan los 1.200 millones de euros en exportaciones

El comercio electrónico es un motor de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas españolas. Durante 2024, más de 17.000 pymes vendieron sus productos en Amazon, superando por primera vez los 1.200 millones de euros en exportaciones, un 20% más que el año anterior.Estas empresas vendieron 125 millones de productos en 2024, lo que equivale a 230 productos vendidos cada minuto. Gracias al comercio electrónico están vendiendo internacionalmente: el 75% de estas pymes venden sus productos fuera de España. Y su actividad online genera más de 45.000 empleos en España y consolida a las pymes como un pilar esencial del tejido económico y digital del país. Una de las empresas que ha crecido con el impulso de Amazon es Pisamonas, una marca española de calzado infantil artesanal. Su presencia en la tienda de Amazon le ha permitido aumentar sus ventas internacionales y reforzar su posicionamiento en nuevos países.Alrededor de estas 5.000 pymes que venden en Amazon operan desde municipios de menos de 30.000 habitantes, contribuyendo al desarrollo económico de la llamada España rural.