Quiñones, "a la espera" de Fiscalía, que ha abierto diligencias a él y Carnero por la SVAV

Ávila, 10 de abril de 2026. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este viernes, ante la información que apunta a la apertura de diligencias en la Fiscalía tras una denuncia penal presentada por tres asociaciones ciudadanas de Valladolid por supuesta administración desleal en el seno de Valladolid Alta Velocidad contra él mismo y el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, que entiende que el Ministerio fiscal gestionará el caso y "tomará la decisión oportuna".