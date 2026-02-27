Quintana: El sistema antiniebla que el PP reclama para el Aeropuerto Badajoz "no es infalible"

Badajoz, 27 de febrero de 2026. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha replicado al PP ante sus críticas al Ejecutivo central por no incluir el sistema antiniebla en las mejoras del Aeropuerto de Badajoz que cree que "artificialmente" supone "buscar una polémica donde no la hay", dado que dicho sistema "no es infalible" y no evita que, si hay niebla, todos los aviones pudieran volar, al tiempo que ha añadido que el porcentaje de los que se han podido ver afectados este año es "muy bajo".