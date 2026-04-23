Rafa Nadal y Raúl González, protagonizan el Congreso de Rendimiento Deportivo y Salud de UAX

Madrid, 23 de abril de 2026. La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal ha celebrado la IV Edición de su Congreso de Rendimiento Deportivo y Salud, un encuentro que ha contado con la presencia de Rafa Nadal y Raúl González. Ambos han compartido con los estudiantes algunas de las claves de su trayectoria y de su vida profesional tras la retirada de la élite. El Congreso de Rendimiento Deportivo y Salud de UAX también ha reunido en diferentes mesas redondas a profesionales y expertos en el ámbito de la salud, la nutrición, la traumatología o el rendimiento deportivo. Además, la cita ha abordado el proceso de readaptación de un futbolista de la mano de nombres conocidos como Michel González o Mario Suárez. Este tipo de experiencias ponen en valor el modelo educativo de UAX, que aúna teoría, práctica y la conexión real con profesionales y líderes del sector, en este caso, del ámbito de la salud deportiva.